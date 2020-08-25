كاميرا على جناح «لَقْلَق نورانيّ»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشظي الذات بين عالمين مختلفين «شمال/ جنوب» وتحولها إلى هوية إشكالية، هو المجال الذي تدور حوله رواية «لَقْلَق نورانيّ»، للكاتب محمد الطماوي؛ ويفعل ذلك من خلال رصد حياة مصور يرى العالم من خلال عدسة كاميرته، هذا المصور الباحث عن السكينة والدفء دفعته قراءته عن حياة اللقلق وهجرته من الشمال إلى الجنوب إلى تتبُّعْ الطير في كل شيء، فعشق السفر، ولذلك اتسمت حياته بالترحال والتجوال كطائر اللقلق، فليس هناك من بقعة على الأرض إلا وزارها ووثّق تفاصيلها بعدسته؛ ليستعيدها بعد عشرين عاماً ذكريات وصوراً يقيم لها معرضاً في «القاهرة» يسميه بفخر «معرض الذكريات»، فصوره هي عالمه الحقيقي، ذكرياته، وأثمن الأشياء في حياته. وكما يقول المثل «صورة واحدة تقول ألف كلمة».