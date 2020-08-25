ألمانيا ترجّح تعرض المعارض الروسي نافالني لتسميم متعمد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مستشفى شاريتيه في برلين، حيث أُدخل المعارض الروسي أليكسي نافالني في حالة غيبوبة نهاية الأسبوع الماضي بعد نقله من سيبيريا، أن «آثار تسمم» ظهرت عند المريض.

وأضاف بيان المستشفى وهو أحد أشهر المستشفيات في العالم، أن «ما سيسفر عنه المرض لا يزال غير واضح»، «خصوصاً على صعيد الجهاز العصبي، حيث لا يمكن في هذه المرحلة استبعاد» آثار طويلة الأمد.

الحكومة الألمانية «ترجّح» تعرض المعارض الروسي نافالني لتسميم متعمّد

اعتبرت الحكومة الألمانية أمس الاثنين، من دون انتظار نتائج الفحوص الطبية في برلين، أن «من المرجح جداً» أن يكون المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي أُدخل نهاية الأسبوع الماضي إلى مستشفى في العاصمة الألمانية، ضحية «اعتداء بالسمّ».

ونُقل المعارض الأبرز للكرملين، السبت من سيبيريا إلى برلين. ويرقد حالياً في غيبوبة بعدما فقد وعيه الخميس، فيما كان يستقل طائرة. وقال المتحدث باسم حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، شتيفن زايبرت: «إنه مريض ومن المرجح جداً أن يكون ضحية اعتداء بالسمّ». وأضاف المتحدث أن «الشبهة لا تشمل أن يكون نافالني سمّم نفسه، إنما أن يكون شخص ما سمّم نافالني والحكومة الألمانية تتعامل مع هذه الشبهة بجدية كبيرة».

من جانب آخر، أعلنت روسيا عن طرد دبلوماسي نمساوي رداً على طرد فيينا دبلوماسياً روسياً أفادت معلومات صحفية بضلوعه في قضية تجسس صناعي. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان: «انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل، أعلن دبلوماسي في السفارة النمساوية في روسيا شخصاً غير مرغوب فيه» رداً على قرار فيينا. ورفضت النمسا تحديد أسباب طرد الدبلوماسي الروسي، قائلة ببساطة إن «سلوكه ينتهك اتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية». (أ ف ب)