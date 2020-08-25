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الجيش اليمنى يفشل هجوماً لميليشيا الحوثى فى جبهة قانية ومصرع 25 حوثياً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى ما لا يقل عن 25 عنصراً من ميليشيات الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، مصرعهم وجُرح آخرون، اليوم، بنيران الجيش الوطنى اليمنى والمقاومة الشعبية فى جبهة قانية شمالى محافظة البيضاء وسط اليمن.

 

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء "واس"، قال مصدر عسكرى يمنى فى تصريح للمركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية "إن الجيش الوطنى أفشل هجوماً شنته الميليشيات الحوثية على أحد المواقع العسكرية، وأجبر الميليشيا الانقلابية على التراجع بعد أن كبّدها ما لا يقل عن 25 قتيلاً وعدداً من الجرحى إلى جانب خسائر أخرى فى المعدات".

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وأضاف المصدر، "أن مدفعية الجيش الوطنى استهدفت مواقع متفرقة للميليشيات الحوثية فى جبهة قانية، تمكنت من تدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية من ضمنها تدمير طقمين وعيار 23".

 

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