شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء تونس المكلف يعلن تشكيل حكومة تكنوقراط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشى، اليوم الاثنين، تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب فى خطوة تهدف إلى النأى عن الصراعات السياسية وانعاش الاقتصاد المتعثر، والمشيشى (46 عاما) عينه الرئيس قيس سعيد الشهر الماضى وكان وزيرا للداخلية فى حكومة إلياس الفخفاخ الذى استقال بسبب شبهات تضارب مصالح.
وعين المشيشى، على الكعلى وهو مصرفى اقتصادى ليبرالى وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، بعد أن قرر رئيس الحكومة المكلف دمج الوزارات الاقتصادية فى إطار إعادة هيكلة للحكومة.
واقترح تعيين توفيق شرف الدين وزيرا للداخلية، وإبراهيم البرتاجى وزيرا للدفاع، وعثمان الجرندى وزيرا للخارجية، ووليد الزيدى وزيرا للثقافة.
وسيكون الزيدى أول وزير كفيف فى تاريخ تونس، وهو أيضا أول كفيف تونسى يناقش أطروحة الدكتوراه ويحصل عليها.
وتحتاج حكومة المشيشى للحصول على الثقة فى البرلمان خلال الأيام المقبلة، وفى حال فشلها فى الحصول على الأغلبية فى البرلمان فإن للرئيس حق حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء تونس المكلف يعلن تشكيل حكومة تكنوقراط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.