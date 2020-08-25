شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء تونس المكلف يعلن تشكيل حكومة تكنوقراط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشى، اليوم الاثنين، تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب فى خطوة تهدف إلى النأى عن الصراعات السياسية وانعاش الاقتصاد المتعثر، والمشيشى (46 عاما) عينه الرئيس قيس سعيد الشهر الماضى وكان وزيرا للداخلية فى حكومة إلياس الفخفاخ الذى استقال بسبب شبهات تضارب مصالح.

وعين المشيشى، على الكعلى وهو مصرفى اقتصادى ليبرالى وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، بعد أن قرر رئيس الحكومة المكلف دمج الوزارات الاقتصادية فى إطار إعادة هيكلة للحكومة.

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واقترح تعيين توفيق شرف الدين وزيرا للداخلية، وإبراهيم البرتاجى وزيرا للدفاع، وعثمان الجرندى وزيرا للخارجية، ووليد الزيدى وزيرا للثقافة.