شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يتسلم أوراق إعتماد سفير إثيوبيا قبل 24 ساعة من زيارة آبى أحمد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم رئيس مجلس السيادة الإنتقالى،فى السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، الاثنين، بالقصر الجمهورى أوراق إعتماد سفير
جمهورية إثيوبيا الفيدرالية بالخرطوم السفير يبلتال أميرو، والذى قدم أوراق إعتماده سفيرا لبلاده لدى الخرطوم.
ونقلت وكالة أنباء السودان عن تصريحات صحفية، عقب تقديم أوراق إعتماده، للسفير يبلتال أميرو، إن اللقاء مع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي ناقش العلاقات الثنائية بين أثيوبيا والسودان في المجالات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية.
وأشار السفير إلى ترحيب رئيس مجلس السيادة الإنتقالى، بزيارة رئيس مجلس الوزراء الأثيوبي أبى أحمد غدا.
وأضاف السفير، أن الزيارة تعضد العلاقات الثنائية، وتعظم الأدوار المتبادلة بين البلدين والشعبين.
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