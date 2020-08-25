شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة القطرية تبث شائعات حول هزيمة الجيش الليبى فى سرت بفيديوهات قديمة ومفبركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول قناة الجزيرة القطرية، أن تصور الأزمة الليبية بما يخدم الأهداف القطرية التى تحاول من خلالها استمرار دعم الإرهابيين، بجانب نشر الفوضى واستمرار الأزمة الليبية وعرقلة أي محاولات لإيجاد حل سياسى للأزمة، وتستخدم فيديوهات قديمة ومفبركة لمحاولة تصوير أن الجيش الليبى يتلقى خسائر خاصة فى سرت.

في هذا السياق، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قناة الجزيرة نشرت فى العديد من برامحها فيديوهات قديمة تدعى فيها أن الجيش الليبى يتلقى خسائر وأن الإرهابيين يتقدمون خاصة في سرت، خاصة مع إعلان مر أن سرت والجفرة خط أحمر.

Advertisements

وأضاف الدكتور طارق فهمى، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن قناة الجزيرة تحاول تصوير أن قطر هى من تتحكم في المشهد الليبى وتحرك الأطراف في ليبيا وهذا على عكس الحقيقة، فدور قطر يتمثل في دعم الإرهابيين فقط لمنع الوصول لحل للأزمة الليبية، لذلك تتعمد القناة القطرية نشر مزاعم حول خسائر للجيش الليبى خاصة في سرت والجفرة.