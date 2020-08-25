شكرا لقرائتكم خبر عن حذرت من ألاعيب السماسرة.. تعرف على مهام إدارة الفحص الدوري للسيارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات عبدالكريم الحميد، أن الإدارة لديها موظفين مؤهلين وقادرين على كشف العديد من حالات الغش والخداع.

وأضاف أنه في حال اكتشاف مثل هذه التصرفات، يحول مسؤول المحطة السيارة إلى قسم المرور بمحطة الفحص، وبدورهم يحضرون العامل المخادع، ويتخذون الإجراء اللازم.

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وأشار “الحميد” إلى أن عمل محطات الفحص ينحصر داخل حرم المحطة، وليس لها الحق في متابعة العمالة والسماسرة خارج حدود المحطة، أو القبض عليهم، وفقا لـ”اليوم”.

وأضاف أنه حرصًا منهم على سلامة المركبات ومن أجل الحفاظ على أرواح المواطنين، وجب عليهم التنبيه، وتحذير قائدي المركبات من الممارسات التي تمارسها تلك العمالة المخادعة، إضافة إلى أعداد اللوحات في المحطات والمنشورات التي تحض وتحذر من التعامل مع تلك العمالة.

وأشار إلى استمرار الإدارة في كشف تلاعب وتجاوز تلك العمالة، والمبادرة بإشعار الجهات ذات العلاقات؛ لتوضيح ممارساتهم، وأن ليس كل حالات التلاعب تتجاوز الفحص.