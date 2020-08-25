شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تصادر مجموعة من الشعارات والرتب العسكرية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شاركت شرطة منطقة الرياض في أعمال لجنة مراقبة محلات بيع وخياطة الملابس والمستلزمات العسكرية في منطقة الرياض. Advertisements ونشر حساب “سناب الداخلية” مقطع فيديو وثق ضبط شرطة الرياض مجموعة من الشعارات والرتب العسكرية ومصادرتها؛ حتى لا تستغل من قبل ضعفاء النفوس في انتحال شخصية رجل الأمن.

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