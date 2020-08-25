إجلاء الآلاف بسبب الحرائق والأعاصير في ولايتين أمريكيتين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجلت السلطات في كاليفورنيا الأمريكية نحو 240 ألف شخص، لحمايتهم من خطر الحرائق التي تجتاح الولاية، في وقت تلقّت سلطات الولاية خلال الساعات الأخيرة تعزيزات شملت عناصر ومعدّات، قبل حدوث سلسلة جديدة محتملة من صواعق البرق. وأشعلت آلاف صواعق البرق في الأيّام الأخيرة حرائق خلّفت سحب دخان كثيف غطّت المنطقة. وتوقّع جهاز الإطفاء في كاليفورنيا على تويتر «مزيداً من البرق يستمرّ حتّى الثلاثاء»، قائلًا إنّ «على الجميع التأهّب ووضع خطّة إجلاء». وذكرت خدمة الأرصاد الجوّية: «إنّه في ظلّ الجفاف الشديد... بإمكان العواصف الرعديّة إشعال المزيد من حرائق الغابات في عطلة نهاية الأسبوع». واجتاح الإعصار «ماركو» والعاصفة المدارية «لورا» منطقة الكاريبي وخليج المكسيك يوم الأحد ليجبرا آلاف السكان بالمناطق الساحلية في ولاية لويزيانا الأمريكية وكوبا على الفرار، ويغمرا شوارع عاصمة هايتي بالمياه مع توقعات بانتشار أوسع للإضرار بالمنطقة هذا الأسبوع.



ووصل «ماركو»، الذي اشتدت قوته ليتحول إلى إعصار، إلى ساحل لويزيانا، مصحوباً برياح سرعتها 120 كيلومتراً في الساعة. وضربت العاصفة لورا جمهورية الدومنيكان وهايتي يوم الأحد مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص قبل أن تجتاح كوبا مساء الأحد، ويتوقع أن تشتد قوتها وتتحول إلى إعصار قبل وصولها إلى تكساس أو لويزيانا يوم الخميس.

وأمر المسؤولون في لويزيانا بإجلاء إلزامي لسكان المناطق المنخفضة ظهر الأحد. كما طالبت قوات خفر السواحل الأمريكية السفن في ميناء نيو أورليانز بوضع خطط لإخلاء بعض المناطق.

وخرجت أنهار عدة من مجراها في هايتي، وتواصل السلطات عمليات إجلاء سكان المناطق الواقعة عند أسفل سدّ بيليغر الذي ارتفع منسوب المياه في بحيرته نتيجة الأمطار الغزيرة. (وكالات)