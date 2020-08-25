شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تصادق على استخدام البلازما.. وإيطاليا تختبر لقاحاً جديداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن سلطات بلاده أجازت الاستخدام الطارئ لبلازما المتعافين من

وقالت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان: «بناء على المعطيات العلمية المتوفرة لدينا، خلصت الهيئة إلى أن هذا المنتج فعال في علاج «كوفيد 19»، وأن الفوائد المعروفة له تفوق أي خطر محتمل». ويعتقد أن بلازما المتعافين تحتوي على أجسام مضادة قوية تستطيع مكافحة الفيروس بشكل أسرع، وإعطاء نوع من المناعة لدى المعرضين للإصابة به.

من جانبها، بدأت إيطاليا تجارب بشرية على لقاح مضاد محتمل، لتنضم إلى الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة الفيروس الذي ظهرت مؤشرات على تزايد معدلات انتشاره مجدداً في أوروبا. وسيجري معهد لادزارو سبالانساني، وهو مستشفى في روما متخصص في الأمراض المعدية، تجارب على 90 متطوعاً خلال الأسابيع القادمة، على أمل توفر لقاح بحلول الربيع القادم.

وقال فرانشيسكو فايا مدير الشؤون الصحية في المستشفى ل«رويترز»، إن المريض الأول سيخضع للمراقبة أربع ساعات قبل السماح له بالعودة إلى منزله، حيث سيظل تحت الملاحظة 12 أسبوعاً. واللقاح الجديد المحتمل (جي آر إيه دي كوف2)، تطوره شركة ريثيرا ومقرها روما. وقالت منطقة لاتسيو قرب العاصمة الإيطالية في بيان، إن التجارب الأولية شملت حيوانات وقدمت نتائج إيجابية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن نحو 172 دولة تتعاون مع مرفق كوفاكس المصمم لضمان الإنصاف في الحصول على لقاحات مرض «كوفيد 19». وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن المرفق مهم لإنهاء جائحة «كوفيد 19»، مضيفاً أنه لن يقسم المخاطر على مجموعة الدول التي تطور وتشتري اللقاحات فحسب؛ بل يضمن أيضاً إبقاء الأسعار «منخفضة قدر الإمكان».

في غضون ذلك وفي ما يستمر تدهور الأزمة الصحية في العديد من المناطق، سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية أقل زيادة يومية للإصابات الجديدة خلال سبعة أسابيع. وشهدت فيكتوريا، وهي ثاني أكبر ولاية أسترالية تعداداً للسكان، ارتفاع عدد الإصابات خلال الأسابيع الماضية في ملبورن عاصمة الولاية وأكبر مدنها، لكن العدد تراجع في الأيام الأخيرة بعد إعلان إجراءات عزل عام مشددة. كما أعلنت بريطانيا، تسجيل 843 إصابة و4 وفيات جديدة، في تراجع لافت لكلا المؤشرين، مقارنة مع الأيام الأخيرة.

وفي المقابل سجلت الهند 61,408 إصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليتجاوز عدد الإصابات الإجمالي في البلاد 3.1 مليون. وتجاوزت الهند حاجز ثلاثة ملايين إصابة أول أمس الأحد، بعد 17 يوماً من تجاوزها حاجز المليوني إصابة. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن سلطات بلاده أجازت الاستخدام الطارئ لبلازما المتعافين من كورونا في علاج مرضى الفيروس. وأضاف ترامب أن هذا العلاج «فعال جداً وآمن»، مشيراً إلى أنه تم جمع عينات من بلازما المتعافين لبداية علاج المرضى.وقالت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان: «بناء على المعطيات العلمية المتوفرة لدينا، خلصت الهيئة إلى أن هذا المنتج فعال في علاج «كوفيد 19»، وأن الفوائد المعروفة له تفوق أي خطر محتمل». ويعتقد أن بلازما المتعافين تحتوي على أجسام مضادة قوية تستطيع مكافحة الفيروس بشكل أسرع، وإعطاء نوع من المناعة لدى المعرضين للإصابة به.من جانبها، بدأت إيطاليا تجارب بشرية على لقاح مضاد محتمل، لتنضم إلى الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة الفيروس الذي ظهرت مؤشرات على تزايد معدلات انتشاره مجدداً في أوروبا. وسيجري معهد لادزارو سبالانساني، وهو مستشفى في روما متخصص في الأمراض المعدية، تجارب على 90 متطوعاً خلال الأسابيع القادمة، على أمل توفر لقاح بحلول الربيع القادم.وقال فرانشيسكو فايا مدير الشؤون الصحية في المستشفى ل«رويترز»، إن المريض الأول سيخضع للمراقبة أربع ساعات قبل السماح له بالعودة إلى منزله، حيث سيظل تحت الملاحظة 12 أسبوعاً. واللقاح الجديد المحتمل (جي آر إيه دي كوف2)، تطوره شركة ريثيرا ومقرها روما. وقالت منطقة لاتسيو قرب العاصمة الإيطالية في بيان، إن التجارب الأولية شملت حيوانات وقدمت نتائج إيجابية.وقالت منظمة الصحة العالمية، إن نحو 172 دولة تتعاون مع مرفق كوفاكس المصمم لضمان الإنصاف في الحصول على لقاحات مرض «كوفيد 19». وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن المرفق مهم لإنهاء جائحة «كوفيد 19»، مضيفاً أنه لن يقسم المخاطر على مجموعة الدول التي تطور وتشتري اللقاحات فحسب؛ بل يضمن أيضاً إبقاء الأسعار «منخفضة قدر الإمكان».في غضون ذلك وفي ما يستمر تدهور الأزمة الصحية في العديد من المناطق، سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية أقل زيادة يومية للإصابات الجديدة خلال سبعة أسابيع. وشهدت فيكتوريا، وهي ثاني أكبر ولاية أسترالية تعداداً للسكان، ارتفاع عدد الإصابات خلال الأسابيع الماضية في ملبورن عاصمة الولاية وأكبر مدنها، لكن العدد تراجع في الأيام الأخيرة بعد إعلان إجراءات عزل عام مشددة. كما أعلنت بريطانيا، تسجيل 843 إصابة و4 وفيات جديدة، في تراجع لافت لكلا المؤشرين، مقارنة مع الأيام الأخيرة.وفي المقابل سجلت الهند 61,408 إصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليتجاوز عدد الإصابات الإجمالي في البلاد 3.1 مليون. وتجاوزت الهند حاجز ثلاثة ملايين إصابة أول أمس الأحد، بعد 17 يوماً من تجاوزها حاجز المليوني إصابة. (وكالات)

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