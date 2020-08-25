الإمارات تقدم مساعدات غذائية وإيوائية لحضرموت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة 21 طناً من المساعدات الغذائية لسكان مديرية أرياف المكلا، كما وزعت معينات إيوائية للبدو الرحل في الضليعة بمحافظة حضرموت.

فقد وزعت فرق الهلال الأحمر الإماراتي 500 سلة غذائية تحوي 21 طناً

و400 كيلو جرام من المساعدات الغذائية لسكان المناطق بمديرية أرياف المكلا بمحافظة حضرموت استفاد منها 2500 فرد من الأسر غير القادرة.

وتأتي هذه المساعدات التي وزعتها «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» على مستحقيها،في إطار جهود الإمارات الرامية إلى رفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر اليمنية التي تعاني أوضاعاً صعبة، بسبب الظروف التي يمر بها اليمن.



وأعرب سكان تلك المناطق - عقب تسلمهم المساعدات الإغاثية - عن شكرهم لدولة الإمارات قيادة و حكومة وشعباً، لوقفتها الأخوية التاريخية إلى جانبهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

جدير بالذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020 بلغت (29910) سلال غذائية تزن ألفين و397 طناً و 728 كيلو جراماً استهدفت 149 ألفاً و550 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.



كما وزعت «هيئة الهلال الأحمر» الذراع الإنسانية لدولة الإمارات خياماً إيوائية على عدد من المناطق النائية بمديرية الضليعة بمحافظة حضرموت لدعم استقرار البدو الرّحل ضمن عشرات المشاريع والمبادرات التي تنفذها الهيئة بالمحافظة لتخفيف معاناة اليمنيين.

تضمنت المساعدات توزيع ( 70 ) خيمة إيوائية على البدو الرّحل بمناطق مديرية الضليعة، حيث يعيش سكان هذه المناطق التي تبعد عن أقرب مدينة توجد بها خدمات مئات الكيلومترات في ظل انعدام الخدمات الأساسية.

وعبرت الأسر المستفيدة عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً على هذه اللفتة الكريمة التي تأتي في إطار جهود الدولة لتطبيع حياة السكان في اليمن. (وام)