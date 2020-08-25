20 ألف مبنى مدمّر في بيروت كلفة إعمارها مليارا دولار

كشف رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة و​البناء​،​ مارون الحلو، أنه كلما تقدمت أعمال المسح في مرفأ بيروت، ارتفع حجم الأضرار، وقال في حديث صحفي أمس إن​ هناك على الأقل 20 ألف مبنى مدمّر، ومن غير المستبعد أن يتضاعف هذا الرقم في الأيام المقبلة ليصل إلى ما بين 39 و40 ألفاً، مؤكداً أنّ عدد المباني البالغة الأضرار هو 800 مبنى، مشيراً إلى أنه من ضمن هذه المباني هناك حوالي 200 ألف وحدة تتوزّع ما بين مكاتب و​محال​ تجارية ومساكن، مقدراً مجموع كلفة الاضرار في المساكن والمباني بما بين المليار ونصف المليار والملياري ​دولار​، غير أنّ هذه الكلفة تختلف باختلاف الضرر اللاحق بكل شقة، لافتاً إلى أنّ معدل الكلفة التقديرية المتوسطة لكل شقة متضررة يتراوح ما بين 70 إلى 100 ألف دولار.

وكشف الحلو أنّ كلفة إصلاح الأضرار في مؤسسة كهرباء ​لبنان​ تقدّر بنحو 20 مليون دولار، أمّا كلفة إصلاح الأضرار في الأبراج السكنية في ​الأشرفية​ وبيروت، والتي يصل عددها إلى 30 برجاً، فتقدّر بما لا يقل عن 500 مليون دولار ما بين تصليح ​المصاعد​ وتلبيس المباني وواجهات الزجاج والألمنيوم. أما الاضرار في ​المستشفيات​، والتي طالت ​مستشفيات الروم​ والوردية و​أوتيل ديو​ ورزق، فلا تقل كلفة ترميمها عن 150 مليون دولار. وفي ما خصّ ​المدارس​، فلم تنته عمليات المسح بعد، لكن الأكيد أنّ مدرسة القلب الأقدس في ​الجميزة​ تضررت كثيراً إلى جانب غيرها من المدارس.

وعن وضع المباني التراثية، كشف الحلو أنّ هناك نحو 85 مبنى تراثياً تضرر جرّاء الانفجار بشكل كامل، ما يستوجب تدعيمها، أما عملية إصلاحها فمُكلفة جداً، لأنها تحتاج إلى عمل معماري دقيق وإلى أيدٍ عاملة متخصّصة، وإلى مواد بناء غير متوفرة في لبنان، وبالتالي يجب استيرادها من الخارج. ولفت إلى أنّ إعادة ترميم وتدعيم هذه المباني التراثية يحتاج إلى فترة لا تقل عن ​سنة​ ونصف السنة إلى سنتين او حتى ثلاث سنوات.