تفجيــر إرهابي يُغرق سوريا فـي الظلام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس الاثنين في جنيف الجولة الثالثة لمشاورات اللجنة الدستورية السورية بعد توقف لتسعة شهور. وعُقدت الجلسة الأولى، التي أكدت مصادر من المعارضة أنها اتسمت ب«أجواء إيجابية»، مضيفةً: «تخطينا الخلافات الشكلية وبدأنا بمناقشة مبادئ الدستور». وكان من المقرر عقد جلسة ثانية بعد استراحة قصيرة، إلا أنه تم إلغاؤها بسبب اكتشاف 3 حالات إصابة بفيروس كورونا في القادمين من دمشق، في حين وقع انفجار قوي في خط الغاز العربي بين منطقتي الضمير وعدرا في ريف دمشق، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سوريا، وسط ترجيح وزير النفط السوري بأن يكون «عملاً إرهابياً».

وأكدت الأمم المتحدة وجود حالات كورونا بين المشاركين، إلا أنها لم تحدد لأي من الوفود ينتمي المصابون. وأعلنت تعليق جميع الجلسات.

وجاء في بيان الأمم المتحدة: : «بعد اجتماع أول بنّاء، تم تعليق الجولة الثالثة، وسنعلن التفاصيل لاحقاً».

وقبيل انطلاق الجولة كانت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري قد ناقشت مع الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية هادي البحرة، الاستعدادات الأخيرة التي قام بها ممثلو هيئة التفاوض السورية. وعقد الوفد الممثل لهيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية، اجتماعاً مع المبعوث الأمريكي جيمس جيفري وفريقه.

وتحدث جيفري عن أهمية عمل اللجنة ضمن التنفيذ الكامل للقرار 2254، وإنجاز مهمتها بأسرع وقت. وقال: «ندرس انفجار خط الغاز في سوريا وشبه مؤكد أنه هجوم من داعش».

إلى ذلك، أفادت وكالة «سانا» بوقوع انفجار قوي في خط الغاز العربي بين منطقتي الضمير وعدرا في ريف دمشق، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء. وقال وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي، في اتصال مع القناة السورية: إنا انفجاراً وقع في خط الغاز العربي بين منطقتي الضمير وعدرا في ريف دمشق، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سوريا.

وأضاف خربوطلي أن الانفجار، وهو السادس من نوعه الذي يتعرض له هذا الخط في المنطقة نفسها، أدى إلى هبوط ضغط الغاز الموجود في محطة توليد دير علي، وبالتالي فقدان كميات الغاز وخروج باقي المحطات عن العمل بشكل متتال، ما أدى إلى حدوث انقطاع في الكهرباء. ولفت الوزير إلى أن وزارة الكهرباء بالعمل والتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية تعمل بجهد لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، إذ بدأ التيار الكهربائي بالعودة بشكل جزئي إلى المحافظات السورية، ومنها وسط مركز مدينة دمشق.

من جهته قال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم، إن الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية تعرض لانفجار غير مستبعد أن يكون ناجماً عن عمل إرهابي، مؤكداً: لقد استطعنا فصل الصمامات المقطعية الخاصة بهذا الخط حسب مراحلها، بمعنى أننا نفصل موقع العطل أو الاعتداء الإرهابي على هذا الخط، وبالتالي تتم إعادة تغذية محطة الناصرية بالغاز ومحطة جندر وعودة التيار الكهربائي تدريجياً. (وكالات)