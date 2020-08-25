«أبوظبي للإعلام»: إنهاء خدمات وإيقاف وإنذارات لمسؤولي البرنامج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



اتخذ مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام، عدداً من القرارات الإدارية التأديبية بحق الموظفين المسؤولين عن البرنامج الذي نشر القصة المختلقة، عن وفاة 5 أفراد من أسرة واحدة بسبب فيروس «كورونا»، تمثلت في إنهاء خدمات، وإيقاف عن العمل وتوجيه إنذارات كتابية نهائية وجزاءات مالية، وفق جدول المخالفات الوظيفية المعتمد لدى «أبوظبي للإعلام».

جاء ذلك خلال إعلانها، عن نتائج التحقيق الداخلي، بخصوص القصة المختلفة، وفي إطار التزامها، بتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة المؤسسية، وتأكيد اتباع نهجها في تحري دقة المحتوى الذي تبثه عبر مختلف منصاتها الإعلامية وصدقيته. وعقب ظهور القصة المختلقة على قناة أبوظبي الرياضية، التي نُفيت لاحقاً، وجّه مجلس إدارة أبوظبي للإعلام، بتشكيل لجنة خاصة؛ لإجراء تحقيق داخلي فوري وشامل مع الأطراف المعنيين.

وبناء على نتائج التحقيق الذي أظهر وجود تقصير واضح في التأكد من صحة المعلومات من المصادر ذات العلاقة، والجهات الرسمية في الدولة قبل عرضها على الجمهور، واستناداً إلى اللوائح والأنظمة المعتمدة للشركة التي تمنحها حق محاسبة كل من يتهاون في اتباع ميثاق المسؤولية الإعلامية المعتمد فيها، وأخلاقيات المهنة الإعلامية ومبادئها، التي تشكل القيمة الأساسية فيها، اتخذ مجلس الإدارة تلك القرارات الإدارية التأديبية اللازمة، بحق الموظفين المسؤولين عن البرنامج الذي نشر القصة المختلقة.

وأكد مجلس الإدارة الحرص على عدم التهاون مع كل ما يؤثر في الصدقية والمهنية، مجدداً التزامها تجاه الجمهور بتقديم محتوى يتميز بالدقة والمعلومات الصحيحة، من مصادرها الرسمية، ما يشكل استمراراً لنهجها الإعلامي الرصين منذ تأسيسها.