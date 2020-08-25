لبنان يطلب من منظمة الهجرة إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيدة كارميلا غودو خلال استقباله لها أمس،المساعدة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم،في وقت لا تزال المشاورات الحكومية تراوح مكانها دون أي خرق يذكر لجهة التفاهم مسبقاً بين القوى السياسية على شخصية الرئيس المكلف، بينما فجر مطلوب سوري نفسه أثناء مداهمته في عكار على خلفية حادث الكورة الذي ذهب ضحيته 3 شبان، وصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي.

فقد طلب عون​ من غودو​ المساعدة لإعادة ​النازحين السوريين​ إلى المناطق السورية التي باتت آمنة، عارضاً للتداعيات التي يتحملها ​لبنان​ جرّاء ​النزوح السوري​ منذ عام 2011 وحتى الآن، معتبراً أن هذه العودة تزيل عبئاً كبيراً يعانيه لبنان الذي يرزح أيضاً تحت سلسلة أزمات من الأزمة الاقتصادية إلى وباء «​كورونا​»، إضافة إلى ما خلّفه ​انفجار​ المرفأ ​ من خسائر بشرية ومادية جسيمة،

في غضون ذلك راوحت المشاورات الحكومية مكانها ولم يحصل أي خرق بين القوى السياسية والكتل النيابية للتفاهم مسبقاً على اسم رئيس الحكومة المكلف قبيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان في الأول من الشهر المقبل للمشاركة في احتفال مئوية إعلان دولة لبنان.ولا توجد مؤشرات تشي بقرب الاتفاق على الملف الحكومي وتاليا فموعد الاستشارات مؤجل كما يبدو حتى تحقيق أي تقدم بهذا الخصوص.

إلى جانب ذلك داهمت قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي فجر أمس غرفة معزولة يقطنها نازح سوري في محلة العامرية - البيرة في عكالا، وذلك على خلفية جريمة كفتون الكورة منذ يومين التي سقط خلالها 3 شبان.وفجر المطلوب نفسه. وصادرت القوة الأمنية جهازي كومبيوتر محمولين في مكان الانفجار،واوقفت عددا من الأشخاص في خراج بلدات الكواشرة والبيرة وخربة داوود.

من جهة أخرى،حاول لبناني إحراق نفسه أمام أحد المصارف في صيدا أمس، بعدما لم يتمكن من تحويل أمواله. وعلى الأثر تدخل عدد من الأشخاص وأثنوه عن القيام بذلك.

إلى جانب ذلك، تتواصل الإجراءات الاحترازية وعمليات المسح الشامل التي تقوم بها الفرق المتخصصة التابعة لفوج الهندسة في الجيش بالتعاون مع فريق من الخبراء الفرنسيين في منطقة المرفأ، كما قال بيان ، موضحاً أنه خلال الفترة من 14 اغسطس وحتى العشرين منه تم الكشف على 25 مستوعباً يحتوي كل منها مادة حمض الهيدريك، كذلك على 54 مستوعباً تحتوي مواد أخرى، قد يشكل تسربها من المستوعبات خطراً. وقد تمت معالجة تلك المواد بوسائل علمية وطرق آمنة.

قضائيا تابع المحقق العدلي القاضي فادي صوان تحقيقاته مع الموقوفين في الملف، فاستجوب أمس المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي بحضور وكيله واصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، إضافة إلى موقوفين اثنين آخرين، وردّ مذكرة الدفوع الشكلية التي تقدم بها مرعي الأسبوع الماضي، مستمهلاً استجوابه بعدما اعتبر وكيل مرعي أن ما أقدم عليه موكله يتعلق بجنحة التقصير الوظيفي.