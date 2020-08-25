أثينا: لن نسمح لأنقرة بتجاوز الخطوط الحمر في كريت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وسائل إعلام يونانية، أن أثينا لن تسمح بتجاوز أنقرة للخطوط الحمراء بجزيرة كريت، يأتي ذلك فيما قال وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، أمس الاثنين، إن تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ؛ بمواصلة التنقيب شرق المتوسط.وذكرت وكالة الأنباء القبرصية، أن وزير الخارجية القبرصي بحث هاتفياً مع نظيره اليوناني تجديد تركيا للتحذير البحري الدولي غير القانوني حتى 27 أغسطس.ووصف الوزير القبرصي الخطوة بأنها في الاتجاه الخاطئ، وأنها تعد تطوراً غير إيجابي؛ يكشف عن النوايا.



اليونان تستعد للمعركة



يأتي ذلك فيما كشفت العديد من التقارير عن مواصلة السلطات اليونانية مفاوضاتها مع باريس؛ لشراء 12 طائرة حربية من طراز «رافال»، مؤكدة أن إسبانيا والمملكة المتحدة على استعداد لإرسال سفن حربية إلى المنطقة، وفقاً لنبأ لصحيفة «كاثيميريني» اليونانية.

يذكر أن فرنسا كانت قد أرسلت طائرتين مقاتلتين وفرقاطات إلى المنطقة في الأسابيع الماضية، بعد إرسال تركيا ، سفينة «أوروتش رئيس» للتنقيب في شرق المتوسط.

وأفادت الصحيفة اليونانية بأن اليونان تتابع عن كثب ما تفعله البحرية التركية في شرق المتوسط، وبناءً على ذلك تتخذ موقفًا، مشيرة إلى أن اليونان تترقب اللقاء المرتقب بين وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، ووزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، في أنقرة. من جهتها، أصدرت اليونان إخطارًا للسفن «نافتكس» بأن قواتها الجوية والبحرية ستجري تدريبات في منطقة تتداخل مع تركيا في تحذير مماثل للذي أصدرته أمس الأول الأحد. (وكالات)