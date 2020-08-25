المشاكل النفسية.. محنة جديدة تعصف بسكان بيروت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على الانفجار الهائل الذي أودى بحياة 181 شخصاً في بيروت، وحوّل أحياء بأكملها إلى خراب، لا تزال ساندرا أبي نادر تفزع لأقل صوت.

وتدرك ساندرا (18 عاماً) حجم محنتها؛ لكنها غير مهتمة بطلب مساعدة من المتخصصين. وتقول بنبرة رزينة «اعتدنا التعامل مع مشاكلنا بأنفسنا».

أسلوب ساندرا في التعاطي مع الأمر شائع في لبنان، البلد الذي أكسبته الحروب والصراعات الطائفية، صلابة، ولا تزال الوصمة الاجتماعية فيه تهيمن على نظرة الناس إلى المشاكل النفسية.

ويحذر الأطباء الآن من وضع طارئ في الصحة النفسية على مستوى البلاد؛ حيث بدأت تظهر على الناس أعراض الصدمة؛ من جرّاء الانفجار ومن بينها الكوابيس وومضات الذكريات المؤلمة والبكاء والقلق والغضب والإنهاك.

كان الانفجار نقطة تحول. وتقول جمعية (إيمبريس)، التي عادة ما تستقبل ما يراوح بين 150 و200 اتصال هاتفي في الشهر، إن عدداً أكبر من الناس يتواصل معها منذ انفجار المرفأ. وأرسلت الجمعية متطوعين للعمل بشكل مستمر في أحد الأحياء المتضررة، وبدأت زيارات منزلية.

وتحرك الكثير من المتخصصين في الصحة النفسية في أعقاب الانفجار؛ لتقديم خدماتهم ونشر نصائح على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن بعضهم يكافح هو نفسه لتجاوز الصدمة. وقالت وردة بو ضاهر الطبيبة النفسية «إنهم بحاجة لمداواة جروحهم قبل أن يتمكنوا من مساعدة الآخرين».

وبالنسبة لمن هم أكبر سناً في لبنان، أحيا الانفجار ذكريات الحرب الأهلية التي دارت رحاها منذ عام 1975 إلى عام 1990 والحرب مع إسرائيل عام 2006 وغيرها. وقالت علا خضر، وهي أخصائية في علم نفس الأطفال ، إن الكثيرين لم يعالجوا قط الصدمات التي تعرضوا لها ولا يعلمون كيف يمكنهم مساعدة أطفالهم. وأضافت: «الكثيرون يقولون لأبنائهم إن شيئاً لم يحدث، إنها كانت لعبة». وتابعت: «يستحق الطفل أن يعرف الحقيقة، ليس بأدق تفاصيلها، لكنهم يستحقون معرفة ماذا حدث بالضبط حتى يمروا بمرحلة الحزن اللازمة للتعافي ويستوعبوا الأمر كما ينبغي».

ويقول الخبراء: إن أعراض الصدمة تبدأ في الظهور بعد الحدث بعدة أسابيع مع خروج المرء من فترة «الكرب الشديد». وقدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن الأعراض بدأت بالفعل تظهر على نصف الأطفال الذين عاينت حالاتهم في بيروت. (رويترز)