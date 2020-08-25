الحزب الجمهوري يرشح ترامب رسمياً لولاية رئاسية ثانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سمى الحزب الجمهوري رسمياً، أمس الاثنين، الرئيس دونالد ترامب مرشحاً لولاية رئاسية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر. ومن دون مفاجآت، سمى نحو 330 مندوباً اجتمعوا في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية الرئيس مرشحاً لهم في اليوم الأول من مؤتمر الجمهوريين. وأعلن المندوبون الذين يمثلون 50 ولاية دعمهم للرئيس واحداً تلو الآخر، بدءاً بولاية آلاباما بحسب التسلسل الأبجدي. وفي تغريدة أرسلها من الطائرة الرئاسية قبيل وصوله إلى كارولينا، أبدى ترامب استياءه لعدم قيام شبكتي «سي إن إن» و«ام اس ان بي سي» بنقل وقائع التصويت مباشرة. وكتب «تضليل إخباري. على الحزب الجمهوري أن يتصدى لهذا الأمر». وفي وقت سابق، أعاد الجمهوريون تسمية نائب الرئيس مايك بنس مرشحاً للمنصب.

وقال بنس في مداخلة مقتضبة «تحتاج أمريكا إلى أن يبقى دونالد ترامب أربعة أعوام إضافية في البيت الأبيض». (أ ف ب)