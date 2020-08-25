يوسف الملا للأندية الخمسة: ارتكبنا خطأ وعالجناه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

ناقشت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الإمارات للكرة الطائرة، التي جرت أمس الاثنين، اعتماد النظام الأساسي الذي اشتمل على 38 مادة، وكان يوسف الملا رئيس الاتحاد قد عرض النظام الأساسي للأعضاء وتم اعتماده.

وشهدت الجمعية العمومية اعتراض ممثلي أندية الذيد وكلباء والمدام ومليحة والبطائح على قرار الاتحاد، باعتبار هذه الأندية أندية مساندة وليست عاملة، وتم التوصل إلى اتفاق بتسجيل اعتراض الأندية الخمسة في المحضر بطلب من ممثل نادي العين الذي رفض اعتبار الأندية الخمسة مساندة، وليست عاملة، وتم تسجيل تحفظ واعتراض الأندية التي تمتلك حق التظلم ورفع الأمر إلى الهيئة العامة للرياضة ومركز الإمارات للتحكيم، وفي حال تم الحكم باعتبار الأندية الخمسة أندية عاملة، سيتم إلغاء جميع القرارات التي اتخذت في الجمعية العمومية، وتتم الدعوة إلى جمعية عمومية أخرى.

وكانت بعض الأندية طالبت بعقد ورشة قبل اعتماد النظام الأساسي وتم التصويت على الورشة وأعلنت أندية شباب الأهلي والوصل والنصر وعجمان والوحدة والجزيرة وحتا والظفرة، رفضها للورشة، وامتنع فهد عبدالله بن جمعة ممثل نادي الرمس عن التصويت. وصوتت أندية خورفكان والعين والشارقة للسيدات وبني ياس، بضرورة عقد الورشة لمراجعة النظام الأساسي قبل عرضه، وبناء عليه لن تكون هناك ورشة وتم اعتماد النظام الأساسي خلال الجلسة.

واعترف يوسف الملا رئيس الاتحاد بارتكاب مجلس الإدارة خطأ، حينما منح أندية كلباء والمدام والذيد ومليحة والبطائح حق التصويت في عمومية مارس 2019. وقال الملا: «ما تم كان خطأ نتحمل مسئوليته في مجلس إدارة الاتحاد، وبكل شفافية حرصنا على معالجة الخطأ وكل ذلك في سبيل المصلحة العامة».

وأضاف: «الباب مفتوح أمام هذه الأندية لرفع تظلم وأتمنى أن يوفقوا في مسعاهم». وطالب الملا بضرورة العمل من أجل المصلحة العامة.