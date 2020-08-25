ميجيل دي ليبس.. صياد إسباني يكتب الروايات

يتفق عامة النقاد على أن القرن العشرين هو عصر ذهبي بالنسبة للأدب الإسباني، فقد تعددت المدارس والمذاهب الفنية والأدبية، ذات الملامح المحددة والتأثيرات العميقة، وظهر أساطين العلم والأدب، وإذا كان فن الشعر هو الذي سيطر على الساحة الأدبية في إسبانيا، خلال العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين، فإن فن الرواية طغى على بقية الأجناس الأدبية، مع بداية النصف الثاني منه.

يعد ميجيل دي ليبس، من أفضل الروائيين الإسبان، الذين ظهروا بعد الحرب الأهلية (1936 - 1939) والكثير من النقاد يصنفه ضمن أفضل ستة روائيين، ظهروا بعد الحرب الأهلية الإسبانية، وهناك من يعده أكثر الروائيين خصوبة وثراء؛ ولذا ترجمت معظم أعماله إلى لغات العالم الحية، وتناولتها بالتحليل والنقد والدراسة أبحاث ورسائل جامعية كثيرة، وتم اختياره عضواً بالأكاديمية اللغوية الملكية الإسبانية عام 1973.

في عام 1920 ولد دي ليبس في مدينة بلد الوليد، وحصل على الدكتوراه في القانون التجاري عام 1945، وعمل أستاذاً لهذه المادة في جامعة «بلد الوليد»، ورفض كل المغريات التي قدمت له، للانتقال إلى العاصمة مدريد، وإلى جانب عمله الأكاديمي مارس العمل الصحفي لفترة طويلة، كما ترأس تحرير مجلة شعرية، واشتغل أيضاً بالنقد السينمائي، وأقام معرضاً لرسومه ولوحاته، ومن خلال رئاسته لتحرير مجلة «شمال قشتالة»، تبنى قضايا الفلاحين، والدفاع عنهم، وأدى موقفه هذا إلى الصدام المبكر، مع الإدارة السياسية، واضطراره إلى الاستقالة.

مقالاته في تلك المجلة كشفت عن اتجاهاته، التي لم تكن أبداً سياسية أو حزبية؛ بل إنسانية في مجملها، كما أنها كانت - حسب أحد النقاد - «البذرة لمواهبه الروائية التي ستظهر فيما بعد»، وقد سافر إلى معظم دول العالم، وظلت ذكريات الصيد ماثلة في ذهنه، ما دفع أحد النقاد إلى القول إنه «ليس كاتباً يصيد؛ بل صياد يكتب» ولكي يبرهن دي ليبس على صحة تلك المقولة، تناول موضوع الصيد في كتبه ورواياته.

كتب دي ليبس روايته الأولى عام 1949 بعنوان: «ظل شجرة السرو الممتد»، ثم توالت بعدها عشرات الروايات، وعشرات الجوائز، والمجموعات القصصية والدراسات، ومنها: «الطريق - يوميات صياد - يوميات مهاجر - الورقة الحمراء - أنا والولايات المتحدة - الفئران - البندقية على الكتف - الصيد في إسبانيا - حكايات قديمة لقشتالة العجوز».

اتسمت شخصية دي ليبس بالتوازن، الذي أسهمت فيه عدة عوامل، تعود إلى نشأته الأولى، ومن بينها: شعوره الديني العميق، الاستقرار النفسي والروحي، زواجه المبكر ورعايته لأسرته، حبه للطبيعة، وقد أدت هذه السمات إلى تحديد نوعية اهتماماته فيما بعد، مثل الوقوف إلى جانب المظلومين والفقراء والطبقات الدنيا في المجتمع، وأسلوب حياته ومشاعره الإنسانية، وتعففه عن الشهرة والمال، جعل منه نموذجاً يحتذى، لكل من يبغي توظيف ملكاته الفنية في تحرير جوهر الإنسان من طغيان واستعباد الآلة.

من القضايا التي يعرضها دي ليبس في رواياته قضية الفقر، واهتمامه بها يرجع إلى صلته الحميمة بالطبقات الدنيا، وخاصة بفلاحي إقليم قشتالة، فهو يرصد مظاهر البؤس الناجمة عن التفاوت الطبقي، وهو لا يفعل ذلك من منطلق سياسي أو أيديولوجي؛ بل من منطلق إنساني، ولأن شخصياته تنتمي إلى الطبقات المهمشة، فإنه يقترح إعادة النظر في النظام الاجتماعي والاقتصادي، وضرورة أن يتحمل كل فرد جزءاً من المسؤولية تجاه الآخرين.

في أعماله لا يوجد مكان للبطل أو الشخصية الخارقة؛ بل لتلك النماذج التي لا تمتلك زمام حاضرها، ولا تستطيع أن تعد وتخطط لمستقبلها، ولطبيعة الصراع الذي تعيشه مثل هذه الشخصيات الفقيرة، فإن القسمات الدرامية السلبية المشبعة بالألوان القاتمة، هي المسيطرة على محيطه الروائي، وفي إحدى المناسبات، قال: «إن اهتمامي بالشخصيات الأصيلة، التي تعتمد على الفطرة، ليس مجرد نزوة أو مصادفة، بالنسبة لي، الرواية هي الإنسان، بعلاقاته الأصيلة العفوية، دون بتر أو تشويه، وهذا النوع من البشر، لا يمكن أن نعثر عليه الآن، تحت مظلة التقدم المادي، إلا في القرية، أو بين الطبقات الدنيا من المجتمع».

يعد الموت موضوعاً شديد الإلحاح في رواياته، ومفتاحاً للتعرف إلى رؤيته للعالم، فالموت عنده هو الذي يعطي أهمية لوجود الإنسان، ومن خلال المشاهد والأحداث التي تغص بها رواياته، يظهر الموت كخاتمة لوجودنا في العالم، وإن كان هذا لا يعني نهاية المطاف، أو انقطاع الأمل بالنسبة للإنسان.

يعترف دي ليبس بأهمية هذا الموضوع في أعماله قائلاً: «موضوع الموت يلازم أعمالي، وأكثر من هذا، إنه يتملكني ويسيطر علي، وأنا صبي على سبيل المثال، كان يخطر ببالي عند وصولي إلى درجات سلم بيتنا، أنه سيأتي يوم، ويهبط فيه من على نفس الدرجات نعش أبي، وهذه التخيلات التي كنت أحتفظ بها لنفسي، ولا أصارح بها أحداً، ظلت تراودني باستمرار، حتى تحولت إلى فكرة ملحة».