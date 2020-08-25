اخبار الخليج

تونس تسجل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 75 إصابة جديدة بفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 66 إصابة محلية، وفق ما نشرت وكالة واس.

 

Advertisements

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس ارتفع منذ فتح الحدود في يونيو الماضي إلى 1692 إصابة دون الإشارة الى تسجيل وفيات جديدة.

 

يذكر أن العدد الإجمالي للاصابات بالفيروس بلغ منذ ظهور المرض في تونس 2893 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تونس تسجل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا