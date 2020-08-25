شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 66 إصابة محلية، وفق ما نشرت وكالة واس.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس ارتفع منذ فتح الحدود في يونيو الماضي إلى 1692 إصابة دون الإشارة الى تسجيل وفيات جديدة.
يذكر أن العدد الإجمالي للاصابات بالفيروس بلغ منذ ظهور المرض في تونس 2893 حالة.
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