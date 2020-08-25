شكرا لقرائتكم خبر عن غزة تعلن حظر تجوال شامل فى عموم القطاع لمدة 48 ساعة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل أولى الاصابات خارج مراكز الحجر الصحي في قطاع، وفرض حظر تجوال شامل فى عموم المدينة، وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل إصابة 4 مواطنين من عائلة واحدة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.



وأكدت الوزارة وفق ما نشرت وكالة "معا" الفلطسينية"، أنها تجري محاولات لتحديد خارطة الوباء ومصدر العدوى.



وقال سلامة معروف مدير المكتب الإعلامي بغزة "نعلن عن تسجيل أولى الإصابات وهم ثلاثة ذكور وسيدة من مخيم المغازي ما يستدعي الالتزام بشروط السلامة".

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ودعا كل من خالط سوبر ماركت الندى بدير البلح لحجر انفسهم منزليا لحين الوصول لهم، وأعلن حظر تحول تام على جميع مرافق قطاع غزة لمدة 48 ساعة بما يشمل التعليم والمساجد وصالات الإفراح.

ودعا المواطنين لعدم مغادرة منازلهم والتقيد بالاجراءات الحكومية فقط، مؤكدا أن الأمن سيقوم بمتابعة عملية منع التجوال.

وقال إن الجهات ستستمر في أداء واجبها، داعيا المواطنين الذين يعانون من أي أعراض تنفسية الاتصال بالجهات المعنية.

وأشار إلى وجود خطة للتعامل مع امكانية تمديد منع التحول في حال الضرورة، دعا وسائل الإعلام الإلتزام بكون الصحة هي مصدر التعامل الوحيد مع الأخبار.