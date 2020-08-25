شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 3644 إصابة و91 حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أفاد مصدر طبي، اليوم الاثنين، بان وزارة الصحة سجلت اليوم ٣٦٤٤ إصابة جديد بفيروس كورونا و٩١ حالة وفاة في عموم العراق.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزارة الصحة سجلت اليوم، ٣٦٤٤ إصابة جديد بفيروس كورونا في عموم العراق".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه تم ايضا "تسجيل٩١ حالة وفاة بالفيروس".
وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من اليوم عن شفاء ٣٩٨٠ مصابا من فيروس كورونا.
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