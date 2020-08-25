شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والبحرين تبحثان سبل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحثت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والعمل المشترك لأجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك لدي لقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في الرياض اليوم، نظيره البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الذي جرى خلاله أيضا تسليم الدكتور الزياني وشاح الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية ، إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين تقديراً للجهود التي بذلها إبان توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية والبحرين تبحثان سبل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.