شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للقبائل الليبية يعلن تأييده لإيقاف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، اليوم، الإثنين، تأييده لإيقاف إطلاق النار وحقن الدماء، وبحث آلية استئناف إنتاج النفط بالصورة التى تراعى متابعة عوائد النفط ويتوافر فيها (الشفافية، والتوزيع العادل)، وعدم وصولها لـ"المليشيات الإرهابية".

وأكد المجلس، في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية، دعمه لأى مبادرة لحل الأزمة الليبية بما يضمن وقف التدخلات الخارجية فى الشأن الليبى، وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، ورفض المجلس لما طرح بشأن إقامة منطقة منزوعة السلاح تفرض من الخارج وتنقص من السيادة الليبية.

Advertisements

وأضاف أن الحل ليبي - ليبي يقوم على قناعات الليبيين ببناء دولتهم وبخطوات لبناء الثقة بإطلاق سراح المعتقلين، والأسرى تفكيك المليشيات والبدء في عملية حوار، يشارك فيه جميع الأطراف بدون إقصاء أو تهميش.

وشدد المجلس الأعلى للقبائل على قرارته السابقة بدعمه الصريح والثابت للقوات المسلحة العربية الليبية في بسط سيطرتها على البلاد وحماية مقدرات الشعب الليبي وبأنها خط أحمر غير قابل للتفاوض أو المساومة.