شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تسجل 76 إصابة و3 وفيات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الإثنين تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 14 حالة ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في سوريا.
وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 2293 شفيت منها 519 وتوفيت 92 حالة.
وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.
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