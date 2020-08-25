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شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة فى الإمارات يتزين بعلم أوكرانيا احتفالاً بيوم الاستقلال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضئ برج خليفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بألوان علم أوكرانيا لمشاركة الشعب الأوكراني احتفالاتهم بيوم الاستقلال الذي يوافق اليوم 24 أغسطس من كل عام، ونشرت الصفحة الرسمية لأطول برج في العالم عبر موقع الصور انستجرام، مقطع فيديو قصير من اضاءة البرج اليوم بالعلم الأوكراني ، مع تعليق كتابى "نضيء برج خليفة الليلة بعلم أوكرانيا لنتشارك الشعب الأوكراني احتفاله بيوم الاستقلال متمنين لهم المزيد من الرخاء والتقدّم".
وبعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم ، ببرقية تهنئة إلى رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكفي، بمناسيبة الاحتفال بيوم الاستقلال.
برج خليفة
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