شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يصل السودان غدا لبحث دعم أمريكا للانتقال الديمقراطى والعلاقات مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، غدا إلى العاصمة السودانية الخرطوم، فى زيارة رسمية يجرى خلالها مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، هذه الزيارة تعتبر أول زيارة لوزير خارجية أمريكى منذ 2004 .
ونقلت وكالة السودان للأنباء، أن المباحثات تتعلق بدعم أمريكا للانتقال الديمقراطى فى السودان وموضوع العلاقات مع اسرائيل .
ومن المتوقع أن تناقش المباحثات تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بجانب دعم أمريكا للسلام في السودان .
وتأتي الزيارة في وقت تشهد تطورا ملحوظا في العلاقات بين الخرطوم وواشنطن بعد تشكيل الحكومة المدينة في السودان .
تجدر الاشارة الي أن الزيارة تأتى ضمن جولة تشمل إسرائيل، البحرين والامارات .
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يصل السودان غدا لبحث دعم أمريكا للانتقال الديمقراطى والعلاقات مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.