شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى وإصابة آخر فى قصف إسرائيلى على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد شاب فلسطينى وأصيب آخر فى قصف إسرائيلى على موقع بحى الشجاعية شرق مدينة غزة. Advertisements وأطلقت الطائرات الإسرائيلية صواريخها مرتين خلال دقائق نحو نفس الموقع ما أدى استشهاد شاب وإصابة آخر، وفق ما نشرت وكالة "معا" الفلسطينية. ومن جانبه، قال الهلال الأحمرالفلسطينى، إن طواقم الجمعية تتعامل مع شهيد وإصابة من مكان الاستهداف شرق حى الشجاعية بغزة.

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