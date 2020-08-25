شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 903 إصابات جديدة و32 وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المغرب عن تسجيل 903 إصابات جديدة و32 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتنطلق بالمغرب، ابتداء من الأسبوع المقبل، أولى التجارب السريرية للقاح الصينى على متطوعين محميين بترسانة قانونية كبيرة في هذا المجال، وقالت صحيفة "الأحداث" المغربية - فى عددها اليوم الاثنين - إنه من المنتظر أن يشارك في هذه التجارب السريرية ما بين 1000 و2000 متطوع ينتمون إلى فئات عمرية مختلفة.

وسيخضع المتطوعون لعدة تحاليل طبية لمعرفة حالتهم الصحية، وما إذا كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو سبق لهم أن أصيبوا بفيروس "كورونا"، قبل تعميم اللقاح على مختلف شرائح المجتمع.

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ونسبت الصحيفة إلى مصدر طبى، قوله إن الهدف من تجريب اللقاح على هذه العينات هو التأكد من مدى فاعليته، وما إذا كانت له تأثيرات جانبية، حيث سيتم إخضاع المتطوعين لإجراءات مراقبة طبية شديدة.