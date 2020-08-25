شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الجزائرية تعن إجراء الاستفتاء على الدستور فى الأول من نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة الجزائرية فى بيان، اليوم الإثنين، أن موعد إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الذى أعلن الرئيس عبد المجيد تبون تعديله، سيكون الأول من نوفمبر 2020.

وجاء فى بيان الرئاسة الجزائرية: "استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم، محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الذى قدّم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة بداية بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور".

وأضاف نص البيان الذى بثه التلفزيون الحكومى: "فى ضوء مشاورات رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية، تقرر تحديد تاريخ أول نوفمبر 2020 القادم موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور".

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ووعد الرئيس تبون فى 12 ديسمبر 2019 بتعديل "عميق" للدستور يقلص من صلاحياته ويؤسس لبناء "جمهورية جديدة".

وفى يناير 2020 ، شكل تبون لجنة خبراء فى القانون كلفها بإعداد مسودة يتم عرضها للمشاورات العامة ومناقشة البرلمان ثم للاستفتاء العام. وانتهت هذه اللجنة من عملها وأعدت مجموعة اقتراحات قدمتها للرئيس في 26 مارس ، لكن انتشار وباء كوفيد-19 أخر الإعلان عنها إلى السابع من مايو.

وتضمن تقرير اللجنة 73 اقتراحا مقسمة على ستة محاور، منها "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها"، أى تلك التى تخص صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان.