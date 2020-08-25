شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الجزائرية تحدد موعد 1 نوفمبر المقبل لاستفتاء تعديل الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الإثنين رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون رئيس سلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، وفق ما نشرت صحيفة النهار الجزائرية. Advertisements ووفق بيان رئاسة الجمهورية تم خلال اللقاء تحديد تاريخ أوّل نوفمبر 2020 موعد للاستفتاء على مشروع الدستور. كما قدم محمد شرفي عرضا لرئيس الجمهورية عن الاستعدادات لتنظيم الاستحقاقات الإنتخابية المبرمجة

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