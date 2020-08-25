كورونا..75 إصابة في تونس و23 بموريتانيا

عواصم عربية/ الخليج 365

أعلنت تونس، الإثنين، تسجيل 75 إصابة جراء كورونا، وموريتانيا 23، فيما رصد اليمن وفاتين، وفق بيانات رسمية.

وأفادت وزارة الصحة التونسية، بتسجيل 75 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 11 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2.893 ؛ منها 71 وفاة، و1.454 حالة تعاف.

وفي موريتانيا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 إصابة بكورونا، بالإضافة إلى 50 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6.928 إصابة بينها 158 وفاة و 6.282 حالة شفاء.

Advertisements

وفي اليمن أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا (حكومية)، تسجيل وفاتين، و5 إصابات، إضافة إلى شفاء 4 مرضى.

وأشارت اللجنة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1.916، بينها 555 وفاة، و1.090 متعاف.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/ أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 23 مليونا و756 ألفا، توفي منهم أكثر من 815 ألفا، وتعافى ما يزيد على 16 مليونا و235 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.