"حماس" تطالب بإنهاء حصار غزة وتوفير مستلزمات مواجهة كورونا

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365طالبت حركة "حماس"، المؤسسات الدولية والحقوقية للعمل من أجل إنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وتوفير كافة مستلزمات مواجهة فيروس " كورونا ".

جاء ذلك على لسان الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، وفق بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، مساء الإثنين.

وقال برهوم: "نطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية العمل الفوري على إنهاء الحصار الظالم الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات مواجهة كورونا".

وطالب برهوم، السلطة الفلسطينية بـ"القيام بدورها وتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه سكان القطاع المحاصرين وتحديدا في ظل خطر انتشار الفيروس داخل القطاع".

ومساء الإثنين، أعلنت حكومة قطاع غزة، فرض حظر التجوال الشامل على كافة مناطق القطاع، لمدة 48 ساعة، ضمن إجراءاتها الهادفة إلى مكافحة تفشي كورونا.

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ومنذ بداية جائحة كورونا، يعيش قطاع غزة، وضعا آمنا نسبيا، نظرا للحصار المفروض عليه، حيث لم يتم تسجيل أي حالة من داخله.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية، إن جميع الحالات المسجلة في غزة، هي من العائدين للقطاع، عبر معبري رفح مع مصر، وإيرز-بيت حانون مع إسرائيل، والذين يتم استضافتهم في مراكز خاصة للحجر الصحي لمدة 21 يوما.

وحتى مساء الإثنين، سجل القطاع 113 إصابة بكورونا، بينها 40 نشطة، و72 حالة تعاف وحالة وفاة واحدة.

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