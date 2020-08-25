تونس.. المشيشي يعلن تشكيلة حكومته خلال ساعات

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

يعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي، خلال ساعات، تشكيلة حكومته المرتقبة.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر مساء الإثنين، عن المكتب الإعلامي للمشيشي، اطلعت عليه الخليج 365.



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وفي وقت سابق الإثنين، بحث الرئيس قيس سعيّد مع المشيشي مشاورات تشكيل الحكومة، عشية انتهاء المهلة المحددة لتأليفها، وفق بيان للرئاسة.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، كلف سعيد، المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر واحد، بدأ في 26 من الشهر ذاته.



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