تونس.. المشيشي يعلن تشكيلة حكومته خلال ساعات

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365
يعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي، خلال ساعات، تشكيلة حكومته المرتقبة.
جاء ذلك في بيان مقتضب صادر مساء الإثنين، عن المكتب الإعلامي للمشيشي، اطلعت عليه الخليج 365.
وفي وقت سابق الإثنين، بحث الرئيس قيس سعيّد مع المشيشي مشاورات تشكيل الحكومة، عشية انتهاء المهلة المحددة لتأليفها، وفق بيان للرئاسة.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، كلف سعيد، المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر واحد، بدأ في 26 من الشهر ذاته.
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