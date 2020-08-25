‬• فاز الزعيم الملكي في بطوة الدوري الممتاز لتنس الطاولة، وكذلك لدوري الشباب لنفس البطولة، كعادة الزعيم حينما يحقق البطولات في شتى الألعاب، وليس في كرة القدم فحسب.

‬• اخطأ لاعب الهلال جوميز في حق الكيان الأهلاوي، واعتذر علنًا، لكن مجموعة الواتساب الموجهة تدافع عنه، ويلتمسون له العذر بجهل اللغة، ولم يلتمسوا نفس العذر لبتروس النصر، بحجة جهل اللغة.

‬• لا أدري كيف يقنع عبدالرحمن الزيد المشاهد وهو يتناقض في تحليله للقطتين متطابقتين إحداهما يتفق مع الحكم باعطاء لاعب الاتفاق كرتًا أحمر، بينما في دخول الجحفلي العنيف على السومة يعتبر الكرت الأصفر مناسبًا، الفرق في لون القميص.

‬• أعتقد أن حكام الـ var لم يعرضوا لقطة دعس البليهي لقدم آل فتيل داخل الصندوق أثناء اللعب، وقبل تسجيل الهلال لهدف التعادل، أو أن الحكم تلقى تعليمات بإحتساب الهدف.

‬• يبررون هزيمة الهلال بعدم مشاركة الفرج، وادواردو، بينما فريق كامل من الأهلي لم يشارك لأسباب متنوعة، وجبنوا من القول أن شباب الأهلي هزموا ليس الهلال فحسب، إنما حتى التحكيم، وحكام الـ var.

‬• كيف يثق الوسط الرياضي في نزاهة موظف “بوزارة …”، وسبق أن كان في منصب دوره يجمع العينات ومؤثر، وهو يغرد متهكمًا من فرحة جمهور الأهلي بفوزه على الهلال، والتحكيم، وحكم الـ var.

‬• ماذا بقي؟

بقي القول:

يعني هبوط الاتحاد فقدان الملكي لستة (6) نقاط مضمونة في بنك الدوري، ونفقد زيادة سنين الفوز عليه لعام آخر، اليس هو بوابة سفير الوطن للعبور، فافرحوا يامجانين ببقائه حتى نضمن نقاطه في الدوري، يااتحاد ابقى والنقاط لنا.

‬• ترنيمتي:

رياضتنا فيها من الفساد الكثير

‏نهبوا بطولات ولكن مااستحوا

‏كم سرقوا دوري وقالوا عنه مثير

‏مات الضمير إلا فـ كتاب النحو

كتبه:

د.محمد الجارالله

@muh__aljarallah