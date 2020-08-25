الاتفاق يسحق الرائد برباعية نظيفة

تخطى الاتفاق ضيفه الرائد بأربعة أهداف دون مقابل، مساء اليوم الإثنين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدم الاتفاق شوطا أول مثاليا أمام الرائد أداء ونتيجة، وحسمه لصالحه بثلاثية عن طريق عبدالله السالم بمتابعة مميزة داخل منطقة الجزاء، والثاني عبر سليمان دوكارا بعد تمريرة متقنة ومميزة من آل سالم تابعها السنغالي بتسديدة قوية بشباك عزالدين دوخة، والثالث من ركلة جزاء نفذها المتخصص فيليب كيش بمهارة، بالدقائق 7 و13 و45+5.

وفي الشوط الثاني، تعددت الهجمات الخطيرة للفريقين وبالأخص للاتفاق، قبل أن تحمل الدقيقة الأخيرة (الخامسة من الوقت بدل الضائع) الهدف الرابع للاتفاق عن طريق البديل هزاع الهزاع بعد استغلاله خطأ دفاعيا حيث أطلق تسديدة قوية بمرمى دوخة.

وكانت إدارة نادي الاتفاق، قد وافقت على طلب اللاعب صالح العمري بعدم المشاركة في لقاء الرائد؛ نظراً لظروفه العائلية الخاصة.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع مؤقتا على جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الرائد عند 42 نقطة في المركز السادس.