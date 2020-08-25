الفتح يُنعش آماله بالبقاء برباعية مثيرة على الحزم

أنعش فريق الفتح الأول لكرة القدم آماله في البقاء بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إثر فوزه بنتيجة 4-3 على مستضيفه الحزم في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب نادي الحزم بالرس.

أنهى الفريقان شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما،افتتح سفيان بن دبكة أول أهداف اللقاء لصالح الفتح عند الدقيقة 18، قبل أن يعادل كارلوس ستراندبيرغ النتيجة للحزم عند الدقيقة 40.

وفي زمن الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة “48” سجل اللاعب “ميتشيل تي فريدي” الهدف الثاني للفتح وأضاف اللاعب “باشكيم قادري” الهدف الثالث للفتح أيضًا عند الدقيقة 50.

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وعند الدقيقة 59 تمكن أسامة الخلف من تحقيق الهدف الثاني للحزم، قبل أن يضيف علي الحسن هدف الفتح الرابع عند الدقيقة 79.

وقبل نهاية اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 91 أحرز عبد الرحمن اليامي الهدف الثالث للحزم.

ورفع بذلك الفريق الأحسائي رصيده إلى 29 نقطة، مغادراً مراكز الهبوط لأول مرة منذ مدة طويلة، حيث احتل المركز الـ13، بينما أرسل مضيفه إلى المركز الـ14 بعد تجمد رصيده عند 27 نقطة، لتزيد مخاطر هبوطه مع تبقي ثلاث جولات على خط النهاية.