الاتحاد يقسو على الفيحاء برباعية ويبتعد عن مراكز الهبوط

فجّر اتحاد جدة غضبه بعدما اكتسح ضيفه الفيحاء 4-1 ليبتعد عن الخطر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله “الجوهرة المشعة” يوم الاثنين في المرحلة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الاتحاد المباراة بهجوم مكثف على مرمى الفيحاء نتج عنه هدف بعد مرور 3 دقائق سجله لاعبه البرازيلي رومارينيو الذي تلقى تمريرة من زميله سعود عبدالحميد ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وواصل الاتحاد هجومه وتمكن مهاجمه رومارينيو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 5 بعد تلقيه تمريرة من زميله فهد المولد ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس مسلم آل فريج.

وحاول الفيحاء العودة سريعاً ونجح لاعبه البرازيلي أنجلو نيتو بتسجيل هدف تقليص الفارق بعد متابعته لتسديدة زميله المدغشقري فانيفا آندرياتسيما العائدة من العارضة الاتحادية ليضع الكرة في الشباك.

وواصل الفيحاء هجومه وكاد مدافعه سامي الخيبري أن يسجل هدف التعادل حينما ارتقى لعرضية زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي الذي أبعدها بصعوبة.

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وفي الشوط الثاني واصل الفيحاء بحثه عن هدف التعادل وكان قريباً من ذلك حينما سدد لاعبه البرتغالي نونيز كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتجد الحارس البرازيلي غروهي الذي تصدى لها لتعود للمهاجم فانيفا الذي سددها قوية إلا أنها وجدت الحارس المتألق غروهي الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 68 نجح لاعبو الاتحاد في استغلال اندفاع لاعبي الفيحاء حينما حصل مهاجمه فهد المولد من كرةٍ مرتدة على ركلة جزاء، ليتصدى لها اللاعب بنفسه ويضعها في الشباك.

وواصل الاتحاد هجومه وتمكن مهاجمه فهد المولد من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 77 بعد تلقيه تمريرة ذكية من زميله عبدالعزيز البيشي ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 30 نقطة ليتقدم إلى المركز 11، وبقي الفيحاء على رصيده السابق 29 نقطة ليتراجع إلى المركز 13 بفارق الأهداف عن الفتح صاحب المركز 12.