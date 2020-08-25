شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. تعليم نجران يطلق برامج منصة مدرستي لشاغلي الوظائف التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت إدارة تعليم نجران، أنها ستطلق اليوم الثلاثاء، برامج نظام إدارة التعليم الإلكتروني “منصة مدرستي” لشاغلي الوظائف التعليمية. Advertisements وأعلنت إدارة التدريب التربوي للبنين بتعليم نجران، عن إطلاق برامج نظام إدارة التعليم الإلكتروني منصّة مدرستي لشاغلي الوظائف التعليمية، يوم غد، عبر برنامج zoom ضمن خطة المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.

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