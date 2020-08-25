«التجارة»: إلزام أنشطة بيع التجزئة بتأمين الدفع الإلكتروني بدءاً من اليوم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق الحرير: أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء، سيتم إلزام كافة أنشطة بيع التجزئة بتأمين الدفع الإلكتروني ومن أبرز هذه الأنشطة: – محلات بيع مواد البناء

– المطاعم والمقاهي

– البقالات والورش

– محلات الكهرباء والسباكة

– الخضار والفواكه

– المخابز و اللحوم والأسماك

– بيع الأثاث والديكورات والخياطة

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