حريق هائل في منطقة الهرم المصرية

الحريق نشب داخل فيلا بمنطقة الهرم، وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة عليه، وفقا لموقع صحيفة "اليوم السابع".
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
وأكدت الصحيفة، أن لم تقع أي إصابات جراء الحريق، ولم يتبين للقوات أسباب الحريق حتى الآن.
كان حريق كبير نشب في العاصمة المصرية القاهرة، أمس الأحد، والتهم مجموعة من الأشجار والنخيل بحي مصر القديمة، دون وقوع أي إصابات.
وأشارت إدارة الحماية المدنية، إلى أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.
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