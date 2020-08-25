اخبار الخليج

حريق هائل في منطقة الهرم المصرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

الحريق نشب داخل فيلا بمنطقة الهرم، وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة عليه، وفقا لموقع صحيفة "اليوم السابع".

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

وأفادت الصحيفة بانتقال رجال الحماية المدنية إلى المكان على الفور، حيث تمت عمليات محاصرة الحريق باستخدام 3 سيارات إطفاء.

وأكدت الصحيفة، أن لم تقع أي إصابات جراء الحريق، ولم يتبين للقوات أسباب الحريق حتى الآن.

كان حريق كبير نشب في العاصمة المصرية القاهرة، أمس الأحد، والتهم مجموعة من الأشجار والنخيل بحي مصر القديمة، دون وقوع أي إصابات.

وأشارت إدارة الحماية المدنية، إلى أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق هائل في منطقة الهرم المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا