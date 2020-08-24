شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات «التحالف» تقصف مليشيات الحوثي وتدمر عتادها في مأرب والجوف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نفّذت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عددا من العمليات لإسناد الجيش اليمني في جبهات بمأرب والجوف. وأظهر فيديو نشرته “الإخبارية” لحظة استهداف طائرات التحالف لقدرات المليشيات الحوثية في عدة مواقع مختلفة في مأرب والجوف، والقضاء على عتادها العسكري وعناصرها الإرهابية.

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