تطبيق مجاني يمكنك من مراقبة أجهزة أطفالك عن بعد (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر عبدالعزيز الحمادي الخبير التقني، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، شرح من خلاله طريقة حماية الأطفال أثناء اللعب أو تصفح اليوتيوب. وعلق الحمادي، على المقطع بقوله: “إذا كان لديك طفل يجلس على جهاز من نوع اندرويد؛ سواء للعب أو تصفح اليوتيوب والإنترنت وغيره.. فأفضل تطبيق لإدارة وتقييد الجهاز مع الطفل هو: Google Family Link، بحيث من خلاله تقدر تدير جهاز طفلك وتحدد وقت استخدامه، سواء من آيفون أو ايباد أو اندرويد”. ونشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي رابط الخدمة (اضغط هنــا).

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