إغلاق غزة بعد تسجيل أولى إصابات كورونا في القطاع

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وذكر بيان حكومي أن الحالات الأربع لعائلة واحدة. وقال مسؤول من حركة حماس التي تحكم غزة إن العزل العام سيسري على القطاع بأكمله.
وجاء في بيان لمركز الإعلام والمعلومات الحكومي بوزارة الداخلية: "يتم فرض حظر تجوال تام على جميع محافظات غزة لمدة 48 ساعة، بما يشمل مقرات العمل الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية وإغلاق المساجد وصالات الأفراح والنوادي ومنع التجمعات".
ولم يبلغ القطاع حتى، اليوم الاثنين، عن أي إصابات خارج مراكز الحجر الصحي التي أقيمت للأشخاص العائدين من الخارج.
ويسكن غزة مليونا فلسطيني يعيشون في مدن وبلدات ومخيمات مكتظة على مساحة 360 كيلومترا مربعا.
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