الداخلية المصرية تنشر أسماء متهمي "جريمة فيرمونت" بالمطارات والموانئ

وقال المصدر، بحسب موقع صحيفة "الوطن" المصرية إن الوزارة نشرت أسماء المتهمين بالتعدى على فتاة في "فندق فيرمونت"، في جميع المطارات والموانئ، بعد صدور قرار من النائب العام، بضبطهم وإحضارهم، وإدراج أسمائهم على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر.

وبحسب بيان للنائب العام، المصري، مساء اليوم، الإثنين، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بضبط وإحضار المتهمين، بعد سماع أقوال المجني عليها.

وقضية جريمة "فندق فيرمونت" واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام في الفترة الماضية، وبدأت القضية بتلقي النيابة العامة كتابًا في 4 أغسطس الجاري، من "المجلس القومي للمرأة" مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل "فندق فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وعليه أمر النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا، على أن تعلن ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا؛ حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.

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وتشير معظم الشهادات إلى إقدام 8 شباب على اغتصاب فتاة بعد تخديرها، مع توقيع كل منهم باسمه على جسدها، وتصويرها "فيديو" لابتزازها.

ومن جانبها أعلنت إدارة فندق "فيرمونت نايل سيتي"، أنها على دراية وتتابع ما يتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاغتصاب الجماعي لفتاة، التي قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات عام 2014.

​وأضاف الفندق في بيانه، الذي حذفه من على حسابه الرسمي بعد ذلك، أنه "تم التواصل على الفور بين فريق عمل الفندق بالمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم، حيث أن من أهم أولوياتنا المحافظة على سلامة أمن ضيوفنا وزملائنا".