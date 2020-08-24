"حظر تجوال" في قطاع غزة للوقاية من تفشي "كورونا"

أعلنت حكومة قطاع غزة، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، عن فرض حظر التجوال الشامل، على كافة مناطق القطاع، ضمن إجراءاتها الهادفة إلى مكافحة تفشي فيروس كورونا.
وقال سلامة معروف، رئيس مركز الإعلام والمعلومات الحكومي، في غزة (تديرها حركة حماس) إن هذا القرار جاء بعد اكتشاف 4 حالات من عائلة واحدة، من غير الأشخاص المتواجدين في مراكز الحجر الصحي.
وأضاف معروف، في مؤتمر صحفي، عقده في مدينة غزة "نُهيب بالمواطنين، عدم مغادرة منازلهم طوال الفترة المذكورة، ولحين صدور توجيهات جديدة بالخصوص، حفاظاً على صحتهم وسلامة المجتمع".
وأوضح معروف أن الحالات المسجلة، هي الأولى من غير "المحجورين في مراكز الحجر الصحي، وهي لأربعة أفراد من عائلة واحدة في مخيم المغازي، بالمحافظة الوسطى".
وأضاف "يُحظر التجول التام على جميع محافظات غزة لمدة 48 ساعة، بما يشمل مقرات العمل الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية وإغلاق المساجد وصالات الأفراح والنوادي ومنع التجمعات".
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