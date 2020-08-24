العراق.. مقتل أمني وإصابة 3 في هجومين منفصلين لـ"داعش"

علي جواد/ الخليج 365

قتل عنصر أمني وأصيب 3 آخرون بالعراق، الإثنين، في هجومين منفصلين لتنظيم "داعش" الإرهابي، وفق مصدرين عسكري وأمني.

وقال حمدان العبيدي، ضابط بالجيش العراقي للأناضول، إن "عناصر من تنظيم داعش الإرهابي شنوا هجوما استهدف حاجزا أمنيا للشرطة الاتحادية بمحافظة كركوك (شمال)، ما أدى إلى مقتل عنصر أمني وإصابة اثنين آخرين".

فيما قال جعفر الوائلي، ضابط في شرطة ديالى (شرق) للأناضول، إن "مسلحي داعش هاجموا حاجزا عسكريا شمال محافظة ديالى، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح".

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وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

غير أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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