العراق.. إصابة نائب رئيس البرلمان بكورونا

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلن حسن الكعبي، نائب رئيس البرلمان العراقي، رئيس خلية الأزمة الخاصة بـ"كورونا" في البرلمان، إصابته بالفيروس.

وقال الكعبي، في بيان، إنه "قبل يومين شعرتُ بأعراض صحية غير مُطمئنة، وعلى إثرها أجريت كل الفحوصات الطبية اللازمة، التي ظهر فيها إصابتي بكورونا".

وأضاف: "أشكر كل من يسأل عني، وأعتذر عن عدم استطاعتي من الرد خلال الفترة الحالية، كما أطمئن شعبي الكريم، وأخوتي وأخواتي في مجلس النواب، بأن وضعي الصحي مُستقر لغاية اللحظة، بفضله سبحانه وتعالى".

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وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في العراق، حتى مساء الإثنين، 207 آلاف و985، بينها 6519 وفاة، و150 ألفاً و389 حالة تعاف.

وبدأت الإصابات بالصعود في العراق، منذ نحو 3 أشهر، عندما خففت السلطات القيود المفروض للوقاية من الفيروس، وعلى رأسها حظر التجوال الشامل، إذ يسجل البلد قرابة 3 آلاف إصابة يومياً.

وتسود مخاوف من انهيار النظام الصحي، على اعتبار أن البلد يملك بنية تحتية محدودة في هذا القطاع، بفعل عقود من الحروب والفساد وعدم الاستقرار.

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