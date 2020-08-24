كورونا.. 91 وفاة في العراق و32 بالمغرب

عواصم عربية/ الخليج 365

أعلن العراق، الإثنين، تسجيل 91 وفاة جراء كورونا، فيما رصد المغرب 32، ولبنان 3 حالات، حسب بيانات رسمية.

وأفادت وزارة الصحة العراقية بتسجيل 91 وفاة، و3.644 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 3.980 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 207.985؛ منها 6.519 وفاة، و150.389 حالة تعاف.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 32 وفاة بكورونا، و903 إصابات، إضافة إلى تعافي 1.135 مريضا.



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وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 53.252، بينها 920 وفاة، و37.478 حالة شفاء.



وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات، و457 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 268 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 13.155؛ منها 126 وفاة، و3.684 حالة تعاف.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 23 مليونا و688 ألفا، توفي منهم أكثر من 814 ألفا، وتعافى ما يزيد على 16 مليونا و142 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".



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